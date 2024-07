Terceiro filme de 'Top Gun' à vista? Pode mesmo acontecer! - Com icônicos personagens, frases marcantes, acrobacias de tirar o fôlego e músicas emblemáticas, nem parece que já se passaram mais de 35 anos desde que 'Top Gun' voou pela primeira vez para os cinemas. Recentemente, a saga ganhou novo fôlego após a estreia de 'Top Gun: Maverick' (2022), que conquistou até indicações ao Oscar, incluindo o de Melhor Filme! Inclusive, em janeiro de 2024, foi divulgado de que a Paramount está produzindo um terceiro episódio da amada franquia. Ehren Kruger, co-roteirista de 'Top Gun: Maverick', já estava trabalhando em um roteiro, e há rumores de que o diretor Joe Kosinski também estará de volta ao comando. Eles supostamente pretendem reunir Tom Cruise com a nova geração de estrelas que apareceram na recente sequência, incluindo os atores Miles Teller e Glen Powell. A Paramount ainda não comentou oficialmente, mas é provável que o terceiro filme esteja em desenvolvimento há algum tempo. 'Top Gun: Maverick' levou vários anos para ser feito, e Cruise poderá ainda estar ocupado envolvido no oitavo longa de 'Missão Impossível' até 2025. É aguardar para ver. E aí, agora bateu saudade de rever Maverick e a sua tripulação? Na galeria, relembre curiosidades sobre o clássico 'Top Gun'!

© NL Beeld