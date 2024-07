Coisas muito difíceis que atores aprenderam com seus personagens - Todos nós precisamos aprender coisas novas para o trabalho, mas alguns atores levaram a capacidade de dominar habilidades diferentes a um outro patamar. Essas estrelas treinaram exaustivamente para dar mais realismo aos personagens e alguns foram até reconhecidos com Oscars por seus esforços. Mas de que proezas esses famosos conseguiram fazer em cena? De patinação no gelo, passando por acrobacias aéreas, cenas de luta, sobreviver na selva a ficar fluente em línguas, incluindo a dos sinais, é impressionante a infinidade de aptidões que esses artistas adquiriram após mergulharem nesses papéis. Na galeria, conheça as façanhas incríveis que esses atores aprenderam para desempenhar papéis de sucesso no cinema e na TV.

© <p>BrunoPress</p>