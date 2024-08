Sabe quem são os atores por trás desses personagens? - Os atores naturalmente parecem um pouco diferentes na tela quando interpretam um personagem. Frequentemente, eles precisam perder ou ganhar peso para o papel, usar perucas e vestir roupas incomuns. Isto faz parte do trabalho e as mudanças na sua aparência física são geralmente pequenas. Porém, existem certos papéis que exigem grandes transformações, deixando o ator irreconhecível. Seja para viver uma criatura sobrenatural em um filme de ficção científica ou se metamorfosear em outra pessoa para uma biografia, inúmeros artistas usaram próteses pesadas e efeitos especiais que os mudaram completamente. Tanto que muitas vezes é difícil saber quem é o ator por trás de todo aquela caracterização (e visual carregado)! Mas é hora de testar seus conhecimentos sobre filmes e ver se você consegue adivinhar o ator por trás de cada um desses personagens icônicos do cinema. Clique a seguir na galeria!

© <p>NL Beeld</p>