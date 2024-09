Os atores mais assustadores da história do cinema - Alguns atores construíram carreiras de sucesso fazendo personagens assustadores. Eles aperfeiçoaram a arte de criar uma atmosfera misteriosa, criando uma sutil sensação de ameaça em cada papel que desempenharam. É apenas a aparência deles ou é algo muito mais profundo do que isso? O que os diretores reconhecem nesses atores quando os escalam várias vezes para papéis de vilões e monstros? Prepare-se para ver a lista dos artistas mais assustadores da história do cinema!

© <p>NL Beeld</p>