Ludmilla anuncia nova tour com passagem por 16 países

Após a edição em fevereiro deste ano do disco Numanice #3, Ludmilla anuncia uma nova turnê que vai passar por 16 países, incluindo Portugal.

Ludmilla comentou as expectativas para a nova série de shows: "Estou muito empolgada para essa turnê. O 'Numanice #3 é um projeto que desenvolvi com muito carinho e amor, pensando em cada detalhe para levar alegria e boas vibrações para o público. Mal posso esperar para cantar e sambar com vocês", disse.

Numanice #3 conta com mais de 50 milhões de streamings nas plataformas de streaming, e é composto por grandes hits como: “Maliciosa”, “Você Não Sabe o Que é Amor”, “A Preta Venceu”, “Falta de Mim” e muito mais.

A tour "Numanice" passará por diversas cidades brasileiras e estrangeiras, incluindo Bahia (estreia), São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém, Curitiba, Florianópolis, Natal, Brasília, Miami (EUA), Lisboa (Portugal), entre outras.

Em Portugal, Ludmilla se apresentará no dia 28 de setembro 2024, no estádio do Restelo, em Lisboa.

Curiosidades sobre a artista Ludmilla:

Ludmilla é a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams somente no Spotify (hoje já ultrapassa os 7 bilhões). Os números são superlativos: no Instagram, ela é seguida por mais de 30 milhões de fãs e no YouTube são mais de 8,9 milhões de inscritos em seu canal, onde soma a impressionante marca de mais de 4,1 bilhões de views.