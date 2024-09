Os mais famosos astros das artes marciais do cinema! - Há algo irresistivelmente delicioso em assistir um filme de artes marciais. Seja uma paródia brega de si mesma, como 'Kung Fu Futebol Clube', de 2001, ou um clássico de partir o coração, como 'A Tocha de Zen', de 1971, o mundo nunca se cansará de ver atores atléticos voando pelos céus e entregando uma fúria de chutes, golpes e gritos. Desde os primórdios da indústria no leste da Ásia, os filmes de artes marciais tornaram-se globalmente adorados e incorporados em praticamente todas as principais indústrias cinematográficas do mundo, inclusive Hollywood. Toda essa popularidade repousa, é claro, sobre os ombros dos incríveis mestres de artes marciais que se tornaram astros e estrelas de cinema e que dedicaram seus corações e corpos às suas performances. De ícones bem conhecidos, como Bruce Lee, a campeões mais escondidos como Wesley Snipes e, claro, os gloriosos retornos de estrelas clássicas como Michelle Yeoh, existem inúmeros mestres das artes marciais que merecem nossos elogios e nossa atenção. Na galeria, relembre (ou descubra) alguns dos maiores heróis de artes marciais da história do cinema.

