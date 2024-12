Bandas favoritas das estrelas de Hollywood (E uma é brasileira!) - Gosto musical é uma coisa bem estranha. E é melhor nem discutir! Não há nenhuma maneira real de prever o tipo de música que as pessoas realmente curtem. Algumas pessoas que parecem super calmas por fora podem amar heavy metal e/ou gangster rap. Não dá pra adivinhar e com celebridades não é diferente! Mas quais são as bandas favoritas dos famosos? Ah, tem grupo brasileiro que uma estrela de Hollywood simplesmente é mega fã! Qual é? Clique na galeria e surpreenda-se!

© <p>NL Beeld</p>