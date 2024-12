Tudo o que precisa saber (ou relembrar) sobre 'Velozes e Furiosos' - Ninguém esperava que a franquia 'Velozes e Furiosos' se tornasse um marco do cinema moderno. É uma das séries de filmes de maior sucesso de todos os tempos, tendo arrecadado mais de US$ 5 bilhões em todo o mundo. Com grandes estrelas como The Rock, Vin Diesel e Jason Statham, a saga tem sido um tremendo sucesso desde o seu início em 2001. Até o último, 'Velozes e Furiosos 10' (2023), foram mais de 20 anos de muita ação e drama (dentro e fora dos bastidores)! Que tal relembrar algumas tretas e até tragédias? Nesta galeria, recapitulamos a série de sucesso e revisitamos a emocionante jornada. Clique e veja tudo o que você precisa saber sobre 'Velozes e Furiosos'!

