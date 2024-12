Os melhores filmes de Ano Novo

Muita gente cria expectativas e faz planos com a chegada do Ano Novo. Afinal, é o momento de refletir sobre o que se passou e arregaçar as mangas para mudar as nossas vidas para melhor. Inclusive, os filmes ambientados no réveillon acrescentam um pouco dessa magia positiva de que tudo vai ser diferente e incrível. Mas Hollywood já apostou em histórias inusitadas, com direito até assaltos, tendo a virada do ano como pano de fundo, sabia? Por isso, recomendamos que você defina suas metas para 2025 só depois de ver ou rever esses longas.

Na galeria, entre no clima do Ano Novo com os filmes mais marcantes sobre a data!