Com fim da quarentena, Guedes monta curso de MBA e deve ajudar Tarcísio

(FOLHAPRESS) - A quarentena do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, venceu e ele já decidiu o que fazer. Em sociedade com uma ex-assessora, montou uma escola para oferecer cursos de MBA, seguindo os passos de grandes empresários que se dedicam à formação de profissionais da administração e gestão de negócios.

Em outra frente, o ex-chefe da economia vai fazer parte do Instituto Liberal, uma organização sem fins lucrativos fundada pelo empresário Donald Stewart Jr. no Rio de Janeiro para difundir os princípios do liberalismo no país.

Guedes é formado pela Universidade de Chicago (EUA), um dos berços desse pensamento econômico.

Enquanto isso, avalia o convite de um grande banco de investimento para presidir o conselho de administração. O nome não foi revelado.

Também está no radar a presidência do Conselho Econômico de São Paulo, que o governador Tarcísio de Freitas pretende criar até o fim deste ano.

O ex-ministro disse a Tarcísio que gosta da ideia. Não deve receber salário e ficará vinculado diretamente ao gabinete do governador.

Consultado, o ministro não respondeu.

