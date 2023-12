Guerra, Titanic, calor? Veja os líderes da categoria 'por quê?' no Google em 2023

(FOLHAPRESS) - Quem nunca fez uma pergunta ao Google sobre o porquê de algumas coisas? A plataforma reuniu quais foram essas dúvidas que tiveram maior crescimento em 2023.

Os dados são do levantamento anual feito pelo Google que mostra os principais termos e assuntos que dispararam neste ano em comparação com o ano anterior.

Por que a guerra em Israel e Gaza?

O Hamas, grupo extremista islâmico que governa a Faixa de Gaza, lançou no dia 7 de outubro a maior ofensiva em anos contra Israel. Em resposta, o premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, declarou guerra.

O ataque ocorreu durante o feriado judaico de Simchat Torah, um dia após o 50º aniversário da Guerra do Yom Kippur entre Israel e países árabes. Em resposta, Netanyahu declarou estado de guerra, convocou reservistas e ordenou bombardeios contra a Faixa de Gaza.

Por que a Rachel (Sherazade) foi expulsa?

A favorita para vencer o prêmio A Fazenda 15 foi expulsa do reality após agredir Jenny Miranda. Conforme imagens exibidas pela Record, Sheherazade colocou a mão com força na boca de Jenny no estábulo da casa durante uma discussão. As duas se afastaram após mais uma discussão. A emissora afirmou que ela infringiu uma regra do programa ao agredir outro participante.

Por que MC Kauan foi preso?

O cantor foi preso por tráfico de drogas em agosto de 2022. No momento da prisão, enquanto era conduzido pelos policiais, ele sorriu e alegou ser inocente. Em agosto, ele foi liberado do presídio, mas permanece em prisão domiciliar.

Por que não pode olhar para o eclipse solar?

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Filipe Monteiro, astrônomo do Observatório Nacional, disse que é preciso tomar cuidado ao observar o Sol e não é recomendável observar o eclipse a olho nu porque pode causar queimaduras na retina, lesão que é irreversível.

Monteiro recomenda alguns filtros que servem para bloquear grande parte da luz proveniente do Sol, como o vidro de soldador, ou filtro de soldador, número 14 ou maior (ISO 12312-2).

Por que o Titanic afundou?

O filme "Titanic" voltou a ser o centro das atenções depois que uma expedição até o naufrágio do Titanic resultou na morte dos cinco ocupantes da embarcação.

O transatlântico afundou na noite de 12 de abril de 1912 após colidir com um iceberg. Mais de 1.500 pessoas morreram na tragédia.

Veja a lista dos mais buscados na categoria "o que é".

Por que está tão quente?

O ano de 2023 foi marcado pelas altas temperaturas. O mês passado foi o novembro mais quente já registrado na Terra, segundo o sistema Copernicus Climate Change. O planeta, em meio à crise climática, terá 2023 como o ano mais quente da história, aponta o observatório europeu.

As ondas de calor têm sido reforçadas por um bloqueio de pressão atmosférica, pelo El Niño e por mudanças climáticas.

Por que Dudu Camargo saiu do SBT?

Os motivos da demissão do apresentador não foram relevados, mas nos últimos meses no SBT, ele tinha se envolvendo numa série de polêmicas pessoais que desgastaram sua imagem dentro e fora da emissora.

Por que faltou energia hoje?

A dúvida está relacionado com os últimos apagões que aconteceram no Brasil. Uma falha no sistema nacional de energia afetou o fornecimento de luz em estados de todas as regiões do país no dia 15 de agosto. Além disso, no início de novembro, uma tempestade atingiu a capital paulista, deixando milhares de imóveis sem luz por dias.

Por que Daniel Alves foi preso?

O jogador de futebol brasileiro foi preso em Barcelona, na Espanha, após ser acusado de estupro por uma jovem em uma boate. O caso ainda está em julgamento, e o Ministério Público espanhol pediu uma pena de nove anos de prisão para Alves.

Por que não existe flor preta?

A pergunta pode ter crescido em buscas no Google devido a uma piada racista feito técnico de futebol de várzea Bill Morais, que viralizou na internet pelo meme "Bora, Bill", durante sua participação no podcast "Inteligência Ltda" em outubro de 2022.

"Eu trabalhava em um restaurante em que um dia chegou um senhor e falou assim: 'Tu sabe porque não existe flor preta? Porque preto não é flor que se cheire'", disse Bill que se desculpou dois depois do ocorrido.

Além disso, as buscas pelo assunto também podem estar relacionadas às pesquisas sobre as cores das flores.

