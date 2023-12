WhatsApp lança mensagem de áudio que desaparece após ser ouvida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp anuncia, nesta quinta-feira (7), um recurso de envio de áudio que só pode ser ouvido uma única vez. Depois de escutar a mensagem na íntegra, a plataforma exclui o áudio, como acontece nos vídeos e nas fotos de visualização única.

A novidade terá lançamento global nos próximos dias. Para receber o recurso, o usuário precisa manter o aplicativo atualizado, na Play Store (para donos de smartphone Android) ou na App Store (para iPhones).

Antes de enviar a mensagem, o usuário terá a opção de marcar a ferramenta de reprodução única na parte esquerda do balão. O processo também é similar ao envio de vídeos e fotos de reprodução única, disponível no app desde 2021.

O recurso permite compartilhar informações confidenciais por mensagem de voz de forma segura, segundo anúncio do aplicativo. "Seja para informar os dados do seu cartão de crédito para um amigo ou quando estiver planejando uma surpresa."

Assim como nas fotos e nos vídeos com visualização única, as mensagens de voz com esse recurso têm a marcação de um ícone com o número 1 e só podem ser reproduzidas uma vez.

O WhatsApp diz que protege as mensagens de voz com criptografia de ponta a ponta por padrão.