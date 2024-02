INSS convoca 4,3 milhões de segurados para prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está convocando 4,3 milhões de segurados – aposentados e pensionistas – para realizar a prova de vida. A medida é necessária para comprovar a existência dos beneficiários e manter o pagamento dos benefícios.

Os segurados convocados são nascidos entre janeiro e março e estão há 12 meses ou mais sem realizar a prova de vida. Eles receberão uma notificação por meio do aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou por notificação bancária.

Após 60 dias do recebimento da notificação, se a comprovação não for realizada, o pagamento do benefício poderá ser bloqueado.

Para realizar a prova de vida, os segurados podem optar por um dos seguintes procedimentos:

Presencial: levar os documentos pessoais a uma agência bancária ou ao INSS.

Digital: acessar o aplicativo Meu INSS ou o site Meu INSS e clicar na aba "Prova de Vida", localizada em "Outros Serviços".

A prova de vida pode ser realizada também por meio de reconhecimento facial, por biometria ou por meio da apresentação de documentos em agências bancárias ou unidades do INSS.

O que vale como comprovante de vida:

Acessar o aplicativo Meu INSS ou apps que tenham certificação e controle de acesso.

Atendimento em Agência da Previdência Social.

Receber pagamento de benefício com biometria.

Fazer empréstimo consignado com biometria.

Fazer atualizações no Cadastro Único (CadÚnico).

O INSS orienta os segurados a realizar a prova de vida o quanto antes para evitar o bloqueio do pagamento dos benefícios.

