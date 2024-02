Lula diz que montadora Hyundai vai investir US$ 1,1 bi no Brasil até 2032

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (22) que a montadora Hyundai vai investir um total de US$ 1,1 bilhão no Brasil até o ano de 2032. Os investimentos estarão concentrados em tecnologia e hidrogênio verde.

O mandatário recebeu no Palácio do Planalto o presidente-executivo do grupo Hyundai Motor, Eui-Sun Chung. Também participou da reunião o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

"O país estável e com futuro recebe mais investimentos. Recebi o presidente executivo da Hyundai Motor, Eui-Sun Chung, que anunciou que o grupo planeja investir mais de 1,1 bilhões de dólares até 2032 em tecnologia e em hidrogênio verde. Mais uma grande empresa crescendo em nosso país", escreveu Lula em sua rede social.

Pouco mais tarde, em vídeo divulgado pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) que mostra o encontro com o executivo, Lula afirma que gostaria de retomar o nível do mercado automobilístico que existia quando ele terminou seu segundo mandato.

"A verdade é que a gente precisa voltar a crescer. Nós precisamos voltar a fazer investimentos. Nós precisamos pelo menos recuperar o mercado que nós já tivemos aqui no Brasil. No final de 2010, portanto 13 anos atrás, a gente vendia quase quatro milhões de carros por ano. E hoje caiu pela metade", disse Lula ao executivo da Hyundai.

O presidente-executivo da montadora afirmou a Lula que o total de investimentos previstos pela companhia para os próximos oito anos estará concentrado em tecnologia, em particular a de carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio verde.

Segundo nota do governo brasileiro, Eui-Sun Chung também destacou que o estoque de investimentos no Brasil está na ordem de US$ 2,5 bilhões e que a companhia criou mais de 6.500 empregos direitos no país.

A Hyundai é, segundo seu presidente-executivo, a terceira maior montadora do mundo em volume. A fábrica brasileira em Piracicaba (SP) foi a primeira no Hemisfério Sul.