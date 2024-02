Caixa abre inscrições para mais de 4 mil vagas; veja como se inscrever

Mais de 4 mil vagas com salários de até R$ 14,9 mil te esperam no novo concurso da Caixa Econômica Federal. As inscrições abrem nesta quinta-feira (29/02), às 10h, e vão até o dia 25 de março, às 16h.

Para concorrer a um dos postos, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.cesgranrio.org.br

Nível Médio:

Técnico Bancário Novo (1.600 vagas): R$ 3.762

Técnico Bancário Novo - TI (1.600 vagas): R$ 3.762

Cadastro Reserva (800 vagas): R$ 3.762

Nível Superior:

Médico do Trabalho (28 vagas + 5 CR): R$ 11.186

Engenheiro de Segurança do Trabalho (22 vagas + 5 CR): R$ 14.915

6% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para negros.

Taxas de inscrição:

Nível Médio: R$ 50

Nível Superior: R$ 65

Isenção:

Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção até o dia 7 de março.

Escolha seu polo de atuação:

Durante a inscrição, você escolhe o polo de atuação, mas não a cidade ou unidade específica da Caixa.

Oportunidades em todo o Brasil:

As vagas estão distribuídas pelos 26 estados brasileiros e pelo Distrito Federal.

A remuneração inicial para as vagas ofertadas no concurso é de R$ 3.762, e os aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte e auxílio creche.

A remuneração inicial para profissionais de medicina do trabalho é de R$ 11.186. Para engenharia de segurança do trabalho, R$ 14.915.

Leia Também: Mulheres são maioria dos candidatos no Enem dos Concursos, diz ministério