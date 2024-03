FGTS digital começa hoje; veja como vai funcionar

O FGTS Digital entra em operação nesta sexta-feira (1º), substituindo o Conectividade Social/Caixa como plataforma de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para empresas e empregadores.

Benefícios do FGTS Digital:

Economia de tempo: Empregadores economizarão cerca de 36 horas por mês em tarefas relacionadas ao FGTS.

Redução de custos: O novo sistema proporcionará uma economia de aproximadamente R$ 144 milhões por ano em custos operacionais.

Maior agilidade e praticidade: Plataforma única com diversos serviços digitais para facilitar o cumprimento das obrigações do FGTS.

Principais mudanças:

Pagamento via Pix: Permite pagamentos rápidos e seguros, evitando erros e pagamentos duplicados.

Integração com o eSocial: Informações do eSocial serão automaticamente preenchidas no sistema, reduzindo o tempo de digitação.

CPF como identificador único: Substitui o PIS, evitando problemas com cadastros duplicados.

Ampliação da rede arrecadadora: Mais de 800 instituições bancárias estarão disponíveis para pagamento do FGTS.

Outras funcionalidades:

Emissão de guias

Consulta de extratos

Solicitação de compensação ou restituição de valores

Contratação de parcelamentos





O desenvolvimento do FGTS Digital é uma parceria entre o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão e Inovação, Conselho Curador do FGTS, Serpro e Caixa Econômica Federal.

https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital/conheca-o-fgts-digital

