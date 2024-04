Golpes do imposto de renda: Como se proteger e evitar cair em armadilhas

Com o início do prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024 em março, os golpes cibernéticos também proliferam. Explorando a urgência e a troca de informações sensíveis nesse período, criminosos digitais se aproveitam da situação para aplicar golpes cada vez mais sofisticados.

Mecanismos dos Golpes:

Aplicativos fraudulentos: Imitando o aplicativo oficial da Receita Federal, induzem o contribuinte a fornecer dados pessoais e bancários.

E-mails falsos: Simulam mensagens da Receita Federal, oferecendo restituições ou alertando sobre inconsistências na declaração. O objetivo é levar o usuário a clicar em links maliciosos que instalam malwares ou direcionam a sites falsos.

Dados visados: Os alvos principais são informações como números de cartões de crédito, senhas, detalhes bancários, CPF e RG. O vazamento desses dados pode levar a fraudes financeiras e roubo de identidade.

Prevenção:

Fontes oficiais: Faça downloads apenas do site da Receita Federal e utilize os canais oficiais para dúvidas e esclarecimentos.

Segurança do dispositivo: Mantenha sistemas e aplicativos atualizados para evitar vulnerabilidades exploradas por malwares.

Cuidado com aplicativos: Verifique o desenvolvedor, número de downloads e avaliações antes de baixar qualquer aplicativo.

Desconfie de e-mails: Não clique em links ou abra anexos de emails suspeitos. Acesse o site da Receita Federal diretamente para verificar informações.

Atenção aos detalhes: Desconfie de ofertas mirabolantes ou solicitações de dados pessoais e bancários. A Receita Federal nunca solicita informações por telefone, e-mail ou WhatsApp.

Proteja seus dados e evite cair em golpes! A segurança na entrega do IRPF é fundamental para sua proteção financeira.

Dicas adicionais:

- Utilize senhas fortes e diferentes para cada conta online.

- Ative a autenticação de dois fatores para suas contas online.

- Tenha cuidado ao compartilhar informações pessoais online.

- Mantenha-se atualizado sobre as últimas ameaças cibernéticas.

Em caso de dúvidas, consulte o site da Receita Federal ou ligue para o número 146.

