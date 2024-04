Juiz suspende presidente do conselho de administração da Petrobras por conflito de interesses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O juiz Paulo Cezar Neves Junior, da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo, suspendeu nesta quinta-feira (11) Pietro Mendes do exercício do cargo de presidente do conselho de administração da Petrobras por conflito de interesses.

Mendes foi indicado ao cargo pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e também é secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis na pasta.

A decisão liminar (provisória) diz que a manutenção de Mendes no cargo é ilegal por ausência de elaboração de lista tríplice, não utilização de empresa especializada para sua seleção e conflito de interesses com a União ou com a própria Petrobras.

Mendes é formado em química e direito e tem 16 anos de experiência no setor de petróleo. Ocupou cargos no MME e na ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) também no governo Jair Bolsonaro.

