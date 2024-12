Marinha abre mais de 500 vagas temporárias para oficiais

JÚLIA GALVÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marinha do Brasil anunciou a abertura de mais de 500 vagas temporárias para o serviço militar voluntário. Os cargos estão distribuídos nos nove distritos navais do país e há diferentes especialidades.

As inscrições estão abertas e vão até as 23h59 do dia 6 de janeiro. A taxa é de R$ 140. O participante deve preencher o formulário diretamente no site da unidade de interesse.

Segundo a Marinha, a incorporação aos cargos deve ser feita no dia 5 de junho de 2025. Todas as vagas são de nível superior e candidatos de ambos os sexos podem participar. Os aprovados deverão ocupar o cargo por um ano, mas o prazo de serviço pode ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, desde que não ultrapasse o tempo máximo de oito anos.

Os participantes precisam ter entre 18 e 41 anos e há oportunidades para as áreas da saúde, apoio à saúde, áreas técnicas, magistério e engenharia.

Os salários para os cargos ainda não foram divulgados e devem variar conforme a especialização escolhida.

As provas do concurso serão aplicadas no dia 23 de fevereiro com duração de três horas. A abertura dos portões acontecerá às 8h e o fechamento às 9h.

Isenção da taxa de inscrição

Aqueles que estiverem inscritos no CadÚnico (cadastro do governo para programas sociais) terão direito à isenção da taxa de inscrição. Para isso, será necessário imprimir, preencher, datar, assinar e entregar, diretamente no distrito naval de interesse o requerimento e o comprovante de cadastramento no CadÚnico.

O processo seletivo terá uma prova objetiva de 40 questões de língua portuguesa, que é eliminatória e classificatória.

Os candidatos também deverão passar pelo processo de prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física.

Durante todas as etapas do processo, o voluntário deverá apresentar comprovante de inscrição e documento de identificação original, como:

- Carteiras expedidas pela Marinha do Brasil, Exército e pela Aeronáutica;

- Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Polícias e Corpo de Bombeiros Militares;

- Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc);

- Passaporte;

- Certificado de reservista;

- Carteiras funcionais do Ministério Público e carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, sejam válidas como identidade;

- Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação.

Não serão aceitos como documentos de identificação: certidão de nascimento, CPF, título eleitoral, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

Informações específicas sobre cada distrito podem ser encontradas nos editais.

CONFIRA O CRONOGRAMA

Período de inscrições - 17 de dezembro a 6 de janeiro

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição (deferidos e indeferidos) - 19 de dezembro

Prazo limite para o pagamento da taxa de inscrição - 7 de janeiro

Divulgação da data, horário de abertura e fechamento dos portões, horário limite para se apresentar na sala ou setor para identificação, horário de realização da prova escrita, endereço do local onde será realizada a prova - 10 de fevereiro

Prova objetiva - 23 de fevereiro

Divulgação dos gabaritos e das provas digitalizadas - 25 de fevereiro

Divulgação do gabarito final na página da internet - 9 de abril

Divulgação das notas das provas objetivas e convocação para a realização dos eventos complementares - 25 de abril

Apresentação dos voluntários - 14 de julho

Data limite para a convocação dos voluntários reservas - 20 de julho

Data limite para convocação dos voluntários reservas, em caso de segunda turma - 7 de novembro

