Já há data para a estreia de Messi com a camisa do Inter Miami

A estreia de Lionel Messi com a camisa do Inter Miami, clube pelo qual assinou após o término de seu contrato com o PSG, deve ocorrer em um mês, no dia 21 de julho, afirmou Jorge Mas, coproprietário do clube que disputa a MLS.

O dirigente do Inter Miami também admitiu que ainda há alguns detalhes a serem finalizados, mas o objetivo é promover a estreia de Messi no jogo da League Cup contra o Cruz Azul, clube mexicano, no estádio DPV PNK.

"Haverá um antes e um depois com Messi quando se falar sobre esportes nos EUA. Acredito que podemos tornar nossa liga uma das melhores do mundo", afirmou Jorge Mas, conforme citado pelo AS.

