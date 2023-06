Lá fora: O número de Mbappé no Real, Barça campeão e o preço de Osimhen

Confira as manchetes internacionais desta quarta-feira, 21 de junho, com destaque para o título do Barcelona no basquetebol e a possível camisa de Mbappé no Real Madrid.

Além disso, movimentações no mercado de transferências chamam a atenção, com rumores sobre Zaniolo, Onana e Osimhen.

Clique na imagem acima para saber mais.

Leia Também: Santos confia em Soteldo para encerrar série negativa e Corinthians busca vencer como visitante