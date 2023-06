Segurança de Messi vira uma "dor de cabeça" para o Inter Miami

Lionel Messi protagonizou uma das mais inesperadas movimentações do mercado de transferências de verão, até o momento, ao trocar o Paris Saint-Germain (clube com o qual termina contrato dentro de menos de uma semana) para rumar ao Inter Miami.

Uma operação delicada a vários níveis, entre eles a segurança do próprio jogador, que, de acordo com informações veiculadas pela edição deste domingo do jornal britânico Mirror, está sendo uma autêntica "dor de cabeça" para o clube.

A publicação acrescenta que o coproprietário, Jorge Mas, já terá mesmo aberto uma via de diálogo com a o departamento de segurança do emblema norte-americano, com o objetivo de traçar um plano que cubra todo o tipo de imprevistos.

Está previsto que o craque argentino e a respectiva família tenham direito à sua própria equipe de segurança a partir do momento em que chegarem aos Estados Unidos. Daí em diante, tudo será feito para que este nunca seja incomodado.

