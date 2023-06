Ex-jogador belga sofre infarto e morre aos 45 anos

O futebol belga está de luto pela morte de Cédric Roussel, antigo jogador que, ao longo da extensa carreira de profissional, representou clubes como Wolverhampton, Brescia, Standard Liège ou Rubin Kazan.

De acordo com informações adiantadas, pela rádio britânica talkSPORT, o ex-atacante, de 45 anos, sofreu um ataque cardíaco quando se encontrava em casa, na cidade belga de Mons.

Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local, mas não foram capazes de reanimar Cédric Roussel, que deixa para trás um filho, Cameron, nascido no ano de 2001.

O Wolverhampton, clube que o próprio representou, entre 2000 e 2002, fez questão de lhe deixar uma mensagem: "Os nossos corações estão com a família e amigos de Cédric Roussel".

Our hearts go out to the family and friends of Cedric Roussel.



Our former player has passed away aged just 45.



pic.twitter.com/9jvkEv7lIB