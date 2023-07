Ex-agente de Verratti rasga o verbo: "O PSG é uma prisão e há chantagem"

Donato di Campli, ex-agente de Marco Verratti, concedeu uma extensa entrevista nesta quarta-feira ao portal espanhol Relevo, na qual não poupou críticas ao Paris Saint-Germain, clube para o qual levou o meio-campista em 2012, vindo do Pescara.

O empresário italiano alertou que o atual campeão francês "é uma prisão e há chantagem", ressaltando que "os jogadores estão enjaulados". Ele deu como exemplo o momento em que tentou levar o compatriota para o Barcelona, sem sucesso: "Al-Khelaifi chegou a dizer que se eu continuasse a negociar com o Barcelona, Verratti iria me abandonar".

"Isso acabou acontecendo. Tenho certeza de que Marco teve medo. Ele não vai admitir, mas é a verdade (...). Desde o dia em que chegou, Verratti estava enjaulado. Quando falamos com o Barcelona, o PSG se reuniu com ele várias vezes", afirmou.

"Eles disseram a ele que iriam contratar Neymar, que iriam montar um projeto em torno dele... Se você vai contra eles, tudo se torna pessoal. O ex-presidente do Barcelona, Bartomeu, não parava de ligar para Al-Khelaifi, e ele nunca atendia o telefone", continuou.

"Minha experiência com eles é muito ruim, muito ruim. Eles só se importam com dinheiro, é um clube que não tem alma. Eles não deixam ninguém sair porque o emir e Al-Khelaifi acham que tudo é adquirível, que podem conquistar o mundo apenas com dinheiro. Mas já se provou que isso não é possível", concluiu.

