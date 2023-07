Cazé TV desativa chat da transmissão da Copa após comentários preconceituosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os direitos de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo feminina, a Cazé TV precisou desativar o chat do canal no YouTube devido a comentários preconceituosos e machistas de usuários durante o primeiro tempo do jogo entre Nova Zelândia e Noruega, na abertura da competição, nesta quinta-feira (20).

Em nota, o canal afirma que teve de desativar o recurso porque "algumas pessoas estavam aproveitando a oportunidade de visibilidade para destilar preconceitos inaceitáveis".

Dessa forma, informa o comunicado, nos próximos jogos haverá mais moderadores prontos para permitir que os fãs do canal expressem livremente suas opiniões e para banir discursos discriminatórios.

Alguns usuários desmereceram o jogo e sugeriram que as atletas procurassem outras profissões ou se dedicassem às tarefas domésticas. Além disso, utilizaram linguagem vulgar para se referir à aparência de algumas jogadoras.