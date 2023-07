PSG chantageia Mbappé; atleta pode ficar uma temporada sem jogar

O diário Le Parisien noticiou na tarde deste sábado (22), um fato que pode mudar radicalmente o rumo do futuro de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain.

O jogador francês foi retirado pelo clube da pré-temporada no Japão e está atualmente treinando na França com o resto dos seus companheiros de equipe. De acordo com a imprensa francesa, a direção do vigente campeão da Ligue 1 informou esta semana a sua 'entourage' que, se não aceitasse uma extensão de contrato ou ser vendido este verão, não jogaria um único jogo com a camisa do PSG esta temporada.

O jogador continua negando renovar o seu contrato até 2025, mas também não tem intenção de deixar o clube este verão, pelo que, nesta fase, a opção mais clara para ele seria deixar o PSG no verão de 2024. A única coisa certa neste momento é que o jogador está em Paris, treinando com o resto dos jogadores "descartados" por Luis Enrique para o trabalho de pré-temporada no Japão: Georginio Wijnaldum e Julian Draxler são alguns dos jogadores que estão neste grupo.

