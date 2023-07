Man. City começa a perder a paciência e pressiona Bernardo Silva

O Manchester City deseja pôr fim aos rumores em torno do futuro de Bernardo Silva. De acordo com o diário The Mirror, o clube inglês está pressionando o atacante português para que este tome uma decisão sobre o seu futuro.

Os dirigentes dos citizens querem manter o jogador e estão dispostos a fazer-lhe uma boa proposta contratual para o manter no Etihad Stadium, mas neste momento as conversações para renovar estão estagnadas.

Com um contrato até 30 de junho de 2025 e um valor de mercado de 80 milhões de euros, Bernardo Silva está na agenda do Barcelona. O luso gostaria de jogar no clube catalão, mas a delicada situação econômica do Barcelona complica a operação. Equipes como PSG e o Al-Hilal da Arábia Saudita também estão interessadas no jogador, mas até agora nenhuma delas fez uma proposta formal ao vigente campeão europeu.

