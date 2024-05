Espanhóis revelam discurso de Mbappé no jantar de despedida do PSG

O jornal espanhol AS revelou esta terça-feira alguns dos detalhes do jantar de despedida do Paris Saint-Germain, de onde sairá rumo ao Real Madrid. O jantar aconteceu na segunda-feira no restaurante Gigi em Paris, onde juntou 250 convidados, entre os quais os jogadores da equipa da capital francesa.

"Aqui estamos nós, como uma família. Todas as pessoas que aqui estão são consideradas pessoas queridas, por isso vai ser fácil falar e abrir o meu coração a toda a gente. Não há nenhuma mensagem a transmitir, nenhuma ambiguidade a mostrar. Vocês são realmente pessoas a quem quero agradecer do fundo do coração. Se estão aqui, é porque em algum momento influenciaram a minha vida", terá dito o avançado francês.

A maioria dos jogadores do PSG, bem como os seus amigos, participaram no jantar organizado pelo jogador. Nasser Al Khelaïfi, presidente do clube de Paris, não compareceu, tal como o presidente francês Emmanuel Macron. Mbappé saiu do restaurante depois das 00h30, mas não falou aos jornalistas presentes no local.

Mais clara foi a mãe Fayza Lamari, que deu a entender que o filho vai rumar a Madrid.

O jornal espanhol AS revelou nesta terça-feira alguns detalhes do jantar de despedida de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain, antes de sua transferência para o Real Madrid. O evento aconteceu na segunda-feira no restaurante Gigi, em Paris, e reuniu 250 convidados, incluindo jogadores da equipe parisiense.

"Noite de despedida com a família. Todos aqui são queridos para mim, então será fácil falar e abrir meu coração. Não há mensagens ocultas ou ambiguidade. Quero agradecer a todos do fundo do coração. Se vocês estão aqui, é porque de alguma forma influenciaram minha vida", disse o atacante francês.

A maioria dos jogadores do PSG, além de amigos próximos, compareceram ao jantar organizado por Mbappé. No entanto, o presidente do clube, Nasser Al Khelaïfi, e o presidente francês, Emmanuel Macron, não estiveram presentes. Mbappé deixou o restaurante após meia-noite, mas não falou com os jornalistas presentes.

Sua mãe, Fayza Lamari, foi mais explícita, sugerindo que o destino de seu filho será mesmo Madrid.

Vale lembrar que Kylian Mbappé está de saída do PSG, clube que defende desde a temporada 2017/18, após sua transferência do AS Monaco.

