Ciclista de 17 anos morre em acidente durante competição júnior na Áustria

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jacopo Venzo, ciclista de 17 anos, morreu após sofrer um acidente durante uma prova, nesta sexta-feira (21).

Venzo sofreu um acidente durante uma etapa do Tour da Alta Áustria Júnior.

O ciclista estava em uma descida, quando acabou se acidentando ao fazer uma curva do percurso.

De acordo com o jornal "Marca", da Espanha, ele chegou a ser socorrido e levado de helicóptero para um hospital na cidade de Linz, mas não resistiu aos ferimentos graves.

A organização do Tour da Alta Áustria Júnior cancelou a etapa após o acontecido.

"Nossos pensamentos estão com a família, treinadores e companheiros de equipe. Apesar de ter um sistema de assistência perfeitamente estabelecido e todos os esforços médicos, o ciclista não resistiu aos ferimentos graves", disse a organização em nota.

A equipe pela qual Jacopo Venzo competia emitiu uma nota oficial e prestou uma homenagem ao ciclista.*

NOTA DA EQUIPE DE JACOPO VENZO

"Com lágrimas nos olhos e um coração devastado, anunciamos que o nosso júnior Jacopo Venzo nos deixou. O rapaz sofreu uma queda terrível ontem na descida durante a primeira fase do Tour da Alta Áustria.

Jacopo era um menino extraordinário, com futuro para escrever no esporte e principalmente na vida, e por isso dói mais ainda.

Toda a Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino está se apertando em torno da família, amigos e todos que desejaram felicidades a Jacopo nesse momento de imensa dor.

Pedimos que respeitemos a privacidade da família e agradecemos a todos que nos farão sentir o seu apoio.

Agora temos um anjo extra para nos proteger lá em cima. Jacopo, obrigado pelos momentos agradáveis que passamos juntos. Você não imagina o quanto vamos sentir a sua falta."

