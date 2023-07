Gundogan só vê dois candidatos à Bola de Ouro: "Ninguém se aproxima"

Ilkay Gundogan concedeu uma extensa entrevista à edição desta terça-feira do jornal espanhol Mundo Deportivo, na qual abordou diversos temas, entre eles a corrida pela conquista da Bola de Ouro, que está atualmente acirrada.

O internacional alemão chegou ao Barcelona depois de uma temporada 'de sonho' passada ao serviço do Manchester City, na qual foi peça fundamental para a conquista da Liga dos Campeões, da Premier League e da Taça de Inglaterra. No entanto, confessou que não está à espera de entrar na discussão pelo prêmio de melhor jogador do mundo.

"Penso que a corrida está entre Lionel Messi e Erling Haaland. Não vejo mais ninguém se aproximando deles. Ambos fizeram uma grande temporada e conquistaram títulos. Estou feliz por não ser eu a decidir, mas acredito que qualquer um dos dois irá merecer", afirmou.

O médio estabeleceu ainda uma comparação entre Haaland (com quem partilhou o balneário no Etihad) e Robert Lewandowski (com quem joga agora no Camp Nou): "É difícil encontrar uma única palavra para o Lewy, porque a longa carreira a um nível tão alto é de classe mundial".

"Ele marcou muitos gols, e o Erling está no início, apesar de já ter conquistado muito, marcado muitos gols e ter muito potencial. Também é difícil encontrar uma única palavra, ele tem muita potência física, mas também capacidade para marcar", completou.

