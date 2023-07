Galvão Bueno pede demissão de Sampaoli após Pedro ter sido agredido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Galvão Bueno, 73, resolveu opinar sobre a situação de Jorge Sampaoli, 63, no Flamengo. Para o narrador esportivo, que foi o principal nome das transmissões da Globo durante décadas, o treinador argentino deveria deixar o clube após o atacante Pedro ter sido agredido com um soco pelo preparador físico do clube, Pablo Fernández.

"Inadmissível o que aconteceu no Flamengo", escreveu nas redes sociais sobre o incidente, ocorrido na noite de sábado (29), logo após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. "Um preparador físico agride um ídolo, um jogador de seleção. A demissão tinha que ter sido imediata."

Na esteira do caso, diversos torcedores do clube carioca pediram a demissão de Sampaoli. Galvão concorda com eles. "Tem que significar o fim da linha para Sampaoli", defendeu. "Não há mais clima para ele. Perdeu o vestiário. Não tem mais o respeito dos jogadores."

A briga ocorreu após o centroavante ter passado a partida inteira sem entrar em campo. Quando foram chamados para o jogo outros dois atacantes, Luiz Araújo e Everton, Pedro deixou a área de aquecimento e se sentou no banco de reservas. Ainda havia uma substituição possível a ser feita, mas o atleta se irritou com as escolhas do chefe.

De acordo com relatos de outros jogadores do Flamengo, o preparador considerou desrespeitosa a atitude do atleta, que retrucou. A situação foi levada ao vestiário, onde o bate-boca virou agressão. Os demais jogadores se posicionaram em apoio a Pedro, que foi a uma delegacia registrar boletim de ocorrência.

Leia Também: Flamengo demite preparador físico que agrediu o atacante Pedro