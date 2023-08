Tottenham rejeita nova proposta do Bayern por Harry Kane. Lá se vão três

O Tottenham recusou a terceira proposta do Bayern de Munique para a compra de Harry Kane, o que lança dúvidas sobre a possibilidade real de o jogador mudar de clube ainda nesta janela de transferências de verão.

O site britânico The Athletic não revela os valores exatos oferecidos pelos campeões alemães, mas menciona que a oferta está cerca de 29,2 milhões de euros abaixo do valor desejado pelo clube inglês para a transferência do jogador de 30 anos.

Esta já é a terceira vez que o Tottenham rejeita uma oferta pelo capitão da equipe. A primeira proposta foi feita em junho, envolvendo 70 milhões de euros mais bônus. A segunda, apresentada em agosto, teria sido em torno de 80 milhões de euros.

Vale lembrar que o contrato do jogador inglês expira em junho do próximo ano, em 2024. Apesar disso, os dirigentes do Tottenham permanecem confiantes de que conseguirão persuadi-lo a renovar o contrato.

Leia Também: Técnico do time feminino do Corinthians diz estar preparado para assumir seleção