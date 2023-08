Por que Mbappé tem contrato até 2024 no PSG sendo que posou com camisa 2025

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mbappé tem protagonizado a grande novela da atual janela de transferências na Europa por ter contrato com o PSG apenas até 2024 e estar se recusando a renovar. Entretanto, quando ampliou seu vínculo pela última vez, o jogador posou com uma camisa indicando o número 2025.

O QUE ACONTECEU

Em maio de 2022, quando assinou sua renovação de contrato com o PSG após uma longa novela, Mbappé posou ao lado de Nasser Al Khelaifi, presidente do clube, com uma camisa com o número 2025.

O que clube e jogador não explicaram na época é que o contrato, na verdade, vai apenas até junho de 2024. Isso porque, a extensão até 2025 dependeria de uma decisão particular do jogador.

De acordo com o jornal "Le Parisien", Mbappé e seus agentes não gostaram da decisão do PSG em mostrar a camisa até 2025 na época.

A direção do PSG se manteve firme na ideia de exibir a camisa 2025 pensando em questões comerciais, de receita e para se "sobressair" frente ao Real Madrid, que era o destino apontado para Mbappé antes da renovação.

O compromisso de Kylian com o PSG representa um marco incrível na história do nosso clube e um momento maravilhoso para nossos torcedores em todo o mundo. Desde o dia em que Kylian se juntou à nossa família, ele alcançou grandeza além de seus anos em todos os palcos. Ao se comprometer com o PSG, ele será a base do futuro do nosso clube dentro e fora de campo. Nasser Al Khelaifi após renovação de Mbappé em 2022

MBAPPÉ NÃO QUER RENOVAR

Diante do "poder" de decidir pela renovação ou não, Mbappé se recusou a ativar o gatilho e ampliar o seu vínculo até junho de 2025. Na metade deste ano, o jogador comunicou ao PSG sua decisão.

O atacante francês afirmou ao clube que pretende cumprir o seu contrato até o fim, em junho de 2024. A diretoria tem tentado negociá-lo na atual janela, mas ele tem se recusado a sair.

Caso não seja vendido agora, Mbappé pode assinar um pré-contrato em janeiro com qualquer outra equipe e deixar o PSG de graça em junho do ano que vem. O clube francês vem tomando medidas drásticas para tentar convencê-lo a sair. Ele ficou de fora da viagem de pré-temporada da equipe, que disputou amistosos na Ásia.

O PSG se vê "asfixiado" pelo jogador, segundo afirmou o jornal "AS". Isso porque, caso não consiga vender o atleta nesta janela, o clube poderá sofrer com o fair play financeiro em 2024, uma vez que só se "aliviaria" dos salários dele e não receberia nada em troca.

A imprensa europeia especula que as ações de Mbappé têm como plano de fundo um acerto com o Real Madrid para um pré-contrato ser assinado em janeiro.

Ainda na atual janela, ele chegou a receber uma oferta do Al Hilal, da Arábia Saudita, mas se recusou a negociar mesmo após o PSG ter acertado os valores com os sauditas.