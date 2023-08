Éder Militão rompe o ligamento do joelho e será operado nos próximos dias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro do Real Madrid se lesionou no sábado (12), na vitória sobre o Athletic Bilbao por 2 a 0, na primeira rodada do Campeonato Espanhol.

O jogador brasileiro deixou o gramado chorando depois de torcer o joelho. Ele foi substituído por Rudiger aos 5 minutos do segundo tempo.

O Real Madrid informou que, após a lesão, o clube fez uma série de exames, chegando ao diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O zagueiro da seleção brasileira passará por uma cirurgia nos próximos dias.

É a segunda lesão grave de um jogador titular do setor defensivo do Real Madrid em menos de uma semana. Antes da estreia no Espanhol, o goleiro Courtois também rompeu os ligamentos do joelho esquerdo durante um treinamento.

Agora, Carlo Ancelotti conta com três zagueiros para a temporada: Alaba, Rudiger e Nacho. O time pode ir ao mercado para se reforçar no setor.

