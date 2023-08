Após racha, CBB apresenta novo modelo para Campeonato Brasileiro de basquete

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após retirar do NBB a chancela de torneio oficial, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) apresentou um novo projeto de campeonato nacional.

O QUE ACONTECEU

A CBB promoveu reunião para apresentar o novo modelo do Campeonato Brasileiro Masculino a clubes e federações estaduais. O evento aconteceu nesta terça-feira (15) no Rio de Janeiro, e foi realizado junto com a empresa Dream Factory, empresa parceira da Confederação.

Clubes que estão no NBB, como Flamengo, Botafogo, Bauru e Mogi Basquete, enviaram representantes à reunião. Outras equipes também marcaram presença, como Cruzeiro e Praia Clube.

A CBB pretende atrair equipes ao torneio com benefícios financeiros e esportivos. Confira abaixo os principais pontos.

Classificação a torneios internacionais: ao retirar a chancela do NBB, o Campeonato Brasileiro se torna a única forma de classificação a torneios Sul-Americanos e Mundiais. Até a última temporada, as equipes eram indicadas com base em seu desempenho na liga.

Premiação financeira: a CBB prometeu distribuir R$ 1 milhão entre os clubes que disputarem o campeonato. O sistema de bonificação será similar ao utilizado na Copa do Brasil de futebol, em que os valores aumentam à medida que chegam as fases decisivas. Portanto, quem fizer boa campanha nos playoffs receberá mais do que aquele time que não avançar além da temporada regular.

Clubes sem custos operacionais: a competição irá bancar passagens aéreas, hospedagem e gastos com arbitragem, segundo a CBB. Cada time receberá 15 passagens por rodada.

A CBB não proibirá clubes de jogarem dois torneios. Portanto, a princípio é possível que algum time dispute NBB e Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. A competição promovida pela Liga Nacional de Basquete terá número recorde de 19 participantes.

A Confederação pretende iniciar o novo Campeonato Brasileiro em novembro. Para isso, a CBB espera que ao menos dez clubes se comprometam a disputar o torneio.