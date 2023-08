AC Milan pode ter desistido da contratação de Mehdi Taremi

As negociações entre o AC Milan e Mehdi Taremi chegaram ao fim nesta quinta-feira, de acordo com informações do jornalista espanhol Matteo Moretto. O clube italiano teria desistido de contratar o atacante iraniano do FC Porto.

Embora a equipe de Rafael Leão já tivesse chegado a um acordo com o FC Porto, as demandas salariais do jogador iraniano e as comissões exigidas por um empresário ligado aos dragões teriam levado ao encerramento das negociações, conforme as informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especializado em questões de transferências no mercado de futebol.

El traspaso de Mehdi Taremi al Milan se ha caído. Negociación rota entre las partes.



El club italiano ya busca alternativas. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 31, 2023

Recorde-se que o FC Porto já tinha dito 'sim' a um montante que rondava os 15 milhões de euros.

