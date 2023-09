'Lenda' do futebol francês detona Messi e Neymar: "Chamo eles de chorões"

Robert Pirès, ex-jogador francês que representou clubes como Arsenal, Marseille ou Villarreal, não poupou, este domingo (3), nas críticas tecidas a Neymar e Lionel Messi, jogadores que abandonar o Paris Saint-Germain, este verão.

Quer o atacante brasileiro, quer o argentino, já assumiram publicamente que passaram por um "inferno", durante a passagem pelo Parque dos Príncipes, com declarações que, na opinião do agora comentador esportivo, seriam de evitar.

"Eu chamo eles de chorões. É jogador profissional e precisa saber como lidar com a pressão. Quando é bom, se contenta com os elogios que recebes, e, quando não é bom... faz parte do jogo", começou afirmando para a rede televisiva francesa Canal+ Foot.

"Todos nós fomos criticados, começando por mim. Quando cheguei ao Arsenal, perguntaram 'Quem é ele? Está aqui para substituir [Marc] Overmars, mas é um zero à esquerda'. Eu continuei trabalhando, e, no fim, compensou", completou o ex-avançado.