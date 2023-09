Manchester City leva susto, mas vence na estreia da Champions com dois de Álvarez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão europeu, o Manchester City venceu o Estrela Vermelha por 3 a 1, de virada, no Etihad Stadium, nesta terça-feira (19), em Manchester, Reino Unido, pela 1ª rodada do Grupo G da Liga dos Campeões.

Os gols do City foram feitos por Julián Álvarez, aos 2 e aos 14 do segundo tempo, e Rodri, aos 27. Bukari marcou para o Estrela Vermelha aos 44 da etapa inicial.

Além de ingleses e sérvios, o Grupo G é composto por RB Leipzig e Young Boys. Os alemães têm 3 pontos após vencerem, mais cedo, por 3 a 1.

As duas equipes voltam a campo pela Liga dos Campeões em 04 de outubro. O City visita o RB Leipzig, enquanto o Estrela Vermelha recebe o Young Boys.

O JOGO

O resultado do primeiro tempo não refletiu a dinâmica da partida. Como esperado, o City impôs sua forma de jogar. O time de Pep Guardiola teve 79% de posse de bola, finalizou 22 vezes e cedeu apenas uma. Mas foi esse único chute do Estrela Vermelha que alterou o placar. O gol de Bukari colocou os sérvios em vantagem.

A estrela de Julian Álvarez apareceu na etapa final. O argentino mostrou criatividade, velocidade e bom drible para empatar a partida. Minutos depois, contou com a sorte e com colaboração do goleiro Glazer para sacramentar a virada.

Em vantagem, o City jogou com mais tranquilidade e confirmou a vitória. O time foi menos dominante em termos numéricos no segundo tempo, porém teve mais facilidade para encontrar espaços e criar boas chances. Rodri deu números finais ao jogo com um belo gol.

Matheus Nunes fez sua primeira partida como titular no City. Apesar de demonstrar falta de entrosamento em algumas movimentações, o luso-brasileiro foi um dos destaques positivos do time inglês, participando ativamente da articulação de jogadas.

DEMAIS JOGOS

O Barcelona foi outro destaque do primeiro dia da Liga dos Campeões. O time espanhol ganhou do Antuérpia por 5 a 0, em casa, com dois gols de João Félix. Também pelo Grupo H, o Porto saiu na frente ao bater o Shakhtar Donetsk, fora, por 3 a 1.

Pelo Grupo F, chamado também de grupo da morte, o Paris Saint-Germain saiu na frente ao fazer 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund - Mbappé, de pênalti, abriu o placar, e Hakimi completou. No outro jogo da chave, o Milan ficou no 0 a 0 com o Newcastle em casa.

Veja os resultados dos jogos desta terça-feira:

Grupo E

Feyenoord (HOL) 2x0 Celtic (ESC)

Lazio (ITA) 1x1 Atlético de Madri (ESP)

Grupo F

Milan (ITA) 0x0 Newcastle (ING)

Paris Saint-Germain (FRA) 2x0 Borussia Dortmund (ALE)

Grupo G

Manchester City (ING) 3x1 Estrela Vermelha (SER)

Young Boys (SUI) 1x3 Leipzig (ALE)

Grupo H

Barcelona (ESP) 5x0 Antuérpia (BEL)

Shakhtar Donetsk (UCR) 1x3 Porto (POR)uol