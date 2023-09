Dirigente de clube inglês se demite após comentários ofensivos

Danny Macklin renunciou ao cargo de diretor geral do AFC Wimbledon, um clube da quarta divisão do futebol inglês, após ser flagrado fazendo comentários ofensivos e ameaçadores contra Rebecca Markham, uma funcionária do mesmo clube, de acordo com uma reportagem do The Times na segunda-feira.

As gravações obtidas pelo The Times mostraram Macklin fazendo comentários extremamente desrespeitosos, incluindo o uso de palavras de baixo calão e ameaças de violência contra Markham. O funcionário de segurança do clube, Matthew Wells, que possui experiência militar, escondeu um dispositivo de gravação no escritório de Macklin no estádio Cherry Red Records e prontamente relatou o comportamento inadequado à direção do Wimbledon.

A saída de Danny Macklin do cargo foi confirmada em 4 de setembro, mas as razões por trás disso permaneceram desconhecidas até a recente reportagem. O AFC Wimbledon emitiu um comunicado em resposta às notícias, enfatizando seu compromisso com um ambiente responsável, inclusivo e moderno. O clube deixou claro que não tolera comportamentos como os relatados nas gravações e que essas ações não representam a cultura da instituição. O AFC Wimbledon agiu prontamente para lidar com a situação, de acordo com seus valores e responsabilidades, e não pode fornecer mais detalhes devido a questões legais.