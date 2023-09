Revista elege 100 melhores técnicos da história e inclui quatro brasileiros

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A revista "FourFourTwo" elegeu, nesta terça-feira (26), os 100 melhores treinadores da história do futebol. Na vasta lista, quatro brasileiros aparecem: Zagallo, Luiz Felipe Scolari, Telê Santana e Carlos Alberto Parreira.

Para a revista, o melhor técnico da história é Alex Ferguson, escocês que conquistou diversos títulos pelo Manchester United durante os 20 anos em que esteve no comando.

Zagallo é o brasileiro com a melhor colocação na lista, ocupando o 27° lugar. "Duas vezes campeão mundial como jogador, Zagallo também treinou o maior time de todos os tempos na conquista da terceira Copa do Mundo do Brasil em 1970", diz a revista.

Felipão aparece na 39ª colocação no ranking. A revista lembra a recusa do treinador à seleção inglesa em 2006 e cita os títulos da Copa do Mundo, da Libertadores e nacionais conquistados em solo brasileiro.

Telê Santana é o 44° melhor técnico da história do futebol para a "FourFourTwo". A revista relembrou o "jogo bonito" da seleção de 1982 sob o seu comando e os títulos da Libertadores e Mundiais pelo São Paulo para falar do treinador.

O último brasileiro da lista é Carlos Alberto Parreira, ocupando o 55° lugar. A publicação destaca as passagens do treinador pelas seleções do Brasil, da África do Sul e da Arábia Saudita.

Entre os técnicos ainda em atividade, o mais bem posicionado é Pep Guardiola, do Manchester City, que ocupa a 5ª colocação no ranking.

A melhor técnica mulher da história para a revista é a estadunidense Jill Ellis. Ela ocupa o 40° lugar no ranking geral.

VEJA A LISTA COMPLETA

1 - Alex Ferguson (Escócia)

2 - Rinus Michels (Holanda)

3 - Johan Cruyff (Holanda)

4 - Bill Shankly (Escócia)

5 - Pep Guardiola (Espanha)

6 - Arrigo Sacchi (Itália)

7 - Matt Busby (Escócia)

8 - Helenio Herrera (Argentina)

9 - Ernst Happel (Áustria)

10 - Valeriy Lobanovskyi (Ucrânia)

11 - Brian Clough (Inglaterra)

12 - José Mourinho (Portugal)

13 - Marcello Lippi (Itália)

14 - Giovanni Trapattoni (Itália)

15 - Vicente del Bosque (Espanha)

16 - Miguel Munoz (Espanha)

17 - Carlo Ancelotti (Itália)

18 - Ottmar Hitzfeld (Alemanha)

19 - Nereo Rocco (Itália)

20 - Louis van Gaal (Holanda)

21 - Bela Guttmann (Hungria)

22 - Bob Paisley (Inglaterra)

23 - Arsene Wenger (França)

24 - Fabio Capello (Itália)

25 - Herbert Chapman (Inglaterra)

26 - Alf Ramsey (Inglaterra)

27 - Zagallo (Brasil)

28 - José Villalonga (Espanha)

29 - Jurgen Klopp (Alemanha)

30 - Jock Stein (Escócia)

31 - Helmut Schon (Alemanha)

32 - Jupp Heynckes (Alemanha)

33 - Kenny Dalglish (Inglaterra)

34 - Viktor Maslov (Rússia)

35 - Bill Nicholson (Inglaterra)

36 - Zinedine Zidane (França)

37 - Guus Hiddink (Holanda)

38 - Udo Lattek (Alemanha)

39 - Luiz Felipe Scolari (Brasil)

40 - Jill Ellis (Estados Unidos)

41 - Rafa Benítez (Espanha)

42 - Albert Batteux (França)

43 - Diego Simeone (Argentina)

44 - Telê Santana (Brasil)

45 - Bill Struth (Escócia)

46 - Bobby Robson (Inglaterra)

47 - Otto Rehhagel (Alemanha)

48 - Luis Aragonés (Espanha)

49 - Aimé Jacquet (França)

50 - George Graham (Escócia)

51 - Jimmy Hogan (Inglaterra)

52 - Sven-Goran Eriksson (Suécia)

53 - Franz Beckenbauer (Alemanha)

54 - Willie Maley (Escócia)

55 - Carlos Alberto Parreira (Brasil)

56 - Don Revie (Inglaterra)

57 - Frank Rijkaard (Holanda)

58 - Luis Carniglia (Argentina)

59 - Vittorio Pozzo (Itália)

60 - Tomislav Ivic (Croácia)

61 - Nevio Scala (Itália)

62 - Stefan Kovacs (Holanda)

63 - Emerich Jenei (Romênia)

64 - Fernando Santos (Portugal)

65 - Carlos Bilardo (Argentina)

66 - Joachim Low (Alemanha)

67 - Gavriil Kachalin (Rússia)

68 - Cesar Menotti (Argentina)

69 - Hennes Weisweiler (Alemanha)

70 - Carlos Bianchi (Argentina)

71 - Howard Kendall (Inglaterra)

72 - Dettmar Cramer (Alemanha)

73 - Didier Deschamps (França)

74 - Tina Theune (Alemanha)

75 - Walter Smith (Escócia)

76 - Guy Roux (França)

77 - Marcelo Bielsa (Argentina)

78 - Leo Beenhakker (Holanda)

79 - Enzo Bearzot (Itália)

80 - Sepp Herberger (Alemanha)

81 - Silvia Neid (Alemanha)

82 - Fulvio Bernardini (Itália)

83 - George Ramsay (Inglaterra)

84 - Alberto Suppici (Uruguai)

85 - Richard Moller Nielsen (Dinamarca)

86 - Vic Buckingham (Inglaterra)

87 - Mircea Lucescu (Romênia)

88 - Stan Cullis (Inglaterra)

89 - Jupp Derwall (Alemanha)

90 - Claudio Ranieri (Itália)

91 - Raymond Goethals (Bélgica)

92 - Juan Lopez Fontana (Uruguai)

93 - Antonio Conte (Itália)

94 - Ferruccio Valcareggi (Itália)

95 - Hassan Shehata (Egito)

96 - Gerard Houllier (França)

97 - Roberto Mancini (Itália)

98 - Vaclav Jezek (Tchéquia)

99 - Fatih Terim (Turquia)

100 - Roy Hodgson (Inglaterra)