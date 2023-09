Messi preocupa Inter Miami: "É uma decisão dia a dia..."

Lionel Messi está em risco de falhar o jogo da MLS, diante do New York City FC, que está agendado para domingo, no Lockhart Stadium, situado no estado norte-americano da Flórida.

"O Leo vai treinar, mas é uma decisão dia a dia. Quanto ao Jordi [Alba], vai ter uma recuperação mais prolongada", afirmou o treinador-adjunto de Gerardo Martino, Javier Morales, em declarações reproduzidas pela estação televisiva ESPN.

O argentino, recorde-se, já falhou a final da US Open Cup, na madrugada de quarta para quinta-feira, que culminou numa derrota diante do Houston Dynamo, por 1-2, devido a uma lesão muscular numa perna.

Agora, o Inter Miami terá pela frente um ciclo de três jogos em apenas oito dias, que poderá vir a revelar-se fundamental na classificação para os playoffs do campeonato dos Estados Unidos da América.

Leia Também: Raphinha se machuca em jogo do Barcelona e pode desfalcar a seleção