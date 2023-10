Modric 'desaparece' no Real Madrid e pode acabar junto de Messi

Quando nada o fazia prever, eis que Luka Modric entrou num período de autêntica 'crise' ao serviço do Real Madrid, apenas três meses depois de ter renovado o contrato que une ambas as partes por mais uma temporada, até junho de 2024.

O croata não saiu, este sábado, do banco dos merengues, no categórico triunfo conquistado na visita ao Girona, por 0-3, à reflexo do que já tinha acontecido a meio da semana, na vitória diante do Las Palmas, por 2-0.

Uma situação pouco habitual para o jogador de 38 anos, e que estaria sendo atentamente acompanhada por... David Beckham, que, de acordo com Predrag Mijatovic, antigo jogador do Real Madrid, estaria empenhado em aproveitar para o levar para o Inter Miami.

"Ele recebeu propostas dos Estados Unidos, de várias equipes, e desta em especial. Já recebeu da Arábia Saudita, mas quis ficar no Real Madrid", revelou Mijatovic, em declarações prestadas à rádio espanhola Cadena SER.

