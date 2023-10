Vanderson sofre lesão, e Diniz precisa fazer terceiro corte na seleção

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Vanderson, do Monaco, está com um problema no joelho e será cortado da seleção brasileira. Vanderson sentiu, durante treinamento, um incômodo no joelho. O lateral já lidava com um problema no menisco.

O UOL apurou que, a princípio, Vanderson fará tratamento conservador para evitar cirurgia. Ele deve fazer tratamento de duas a três semanas.

De qualquer forma, o jogador não estará à disposição do técnico Fernando Diniz para as partidas contra Venezuela e Uruguai, dias 12 e 17, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Diniz definirá o substituto nos próximos dias. Ele já havia perdido Caio Henrique, também do Monaco, e Raphinha, do Barcelona. Guilherme Arana (Atlético-MG) e David Neres (Benfica) foram chamados.

A lateral direita é um dos problemas da seleção para esse ciclo. O titular Danilo atua como zagueiro na Juventus. Os mais cotados para a vaga de Vanderson são Pepê (Porto), Arthur (Bayer) e Emerson Royal (Tottenham).

A informação sobre o corte de Vanderson foi inicialmente publicada pelo GE.