Arábia Saudita faz última tentativa para juntar Messi e Cristiano Ronaldo

A Arábia Saudita pode estar prestes a realizar um sonho antigo: juntar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no mesmo campeonato.

De acordo com informações do jornalista Rudy Galetti, a Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF) e o Public Investment Fund (PIF) estão se preparando para oferecer ao Inter Miami um empréstimo para Messi.

O clube norte-americano não se classificou para os playoffs da MLS, o que significa que Messi não jogaria até fevereiro.

O Barcelona também considerou a possibilidade de contratar Messi, mas desistiu devido às restrições financeiras da La Liga.

Ainda não há confirmação oficial da proposta, mas a notícia já gerou grande expectativa entre os fãs de futebol.

#InterMiami is out of the #MLS play-off race: Leo #Messi won't play in ?? between Oct 21th (last match with #Charlotte) and the end of Feb (start of the new season).



As told in exclusive 1 month ago, SAFF and the ?? PIF will try to sign him, on loan, during this period. https://t.co/153cLlFxta pic.twitter.com/bYxeHeQspp