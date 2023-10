Guardiola e a ira de Haaland e Walker: "Sei o que ocorreu, mas não digo"

O Manchester City perdeu para o Arsenal por 1 a 0, neste domingo, no Emirates Stadium, pela oitava rodada da Premier League. O gol da vitória dos Gunners foi marcado por Gabriel Martinelli aos 86 minutos.

O jogo foi marcado por momentos de tensão após o apito final. Erling Haaland e Kyle Walker perderam a cabeça com Nicolas Jover, assistente técnico do Arsenal responsável pelas bolas paradas. Os dois jogadores se envolveram em uma discussão acalorada e precisaram ser separados.

Questionado sobre o ocorrido, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, se recusou a comentar o assunto. "Eu sei o que ocorreu, mas não quero dizer nada. Eles sabem", afirmou.

Com a derrota, o Manchester City perdeu a liderança isolada do campeonato para o Arsenal e para o Tottenham, que agora lideram com 20 pontos, dois a mais que os Citizens.

