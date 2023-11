Castigo (pesado) de Pogba prestes a ser revelado

Paul Pogba não joga desde 3 de setembro, quando entrou em campo na vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Empoli. O meio-campista francês está suspenso provisoriamente desde 11 de setembro, após testar positivo para testosterona durante um jogo da Serie A em agosto.

Os resultados dos testes a uma primeira amostra, seguidos dos do segundo exame, foram conhecidos no início de outubro.

De acordo com a imprensa italiana, o caso não será apresentado diretamente ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), ficando nas mãos das autoridades italianas. O procurador responsável pelos casos de doping dará início ao processo de suspensão no prazo de dez dias.

Paul Pogba terá então 20 dias para chegar a um acordo com o objetivo de obter uma redução da pena. Se não houver acordo, poderá ser marcada uma audiência no prazo de 40 dias.

Na teoria, Paul Pogba enfrenta uma suspensão máxima de quatro anos. No entanto, o jogador da Juventus pode negociar um acordo amigável com as autoridades locais para ser suspenso por dois anos. Este acordo teria então de ser validado pela Agência Mundial de Antidopagem (WADA) e excluiria qualquer potencial recurso ao TAS.

A sanção imposta pela Nado (a agência italiana antidopagem) poderá ser reduzida para metade se Pogba conseguir provar que a ingestão de testosterona não foi intencional.

Previsão de retorno

É pouco provável que Paul Pogba volte a jogar tão cedo. Se não houver acordo com as autoridades italianas, o jogador pode ser suspenso por até dois anos. Mesmo que seja suspenso por um período menor, é provável que Pogba precise de algum tempo para se recuperar da suspensão e voltar ao seu melhor nível.