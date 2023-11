Goiás vence Coritiba, ultrapassa Vasco e ameaça trio na tabela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás está vivíssimo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe de Armando Evangelista derrotou o Coritiba por 1 a 0 dentro do Couto Pereira, chegou aos 35 pontos e, além de afundar o adversário na tabela, ampliou a ameaça envolvendo Vasco, Cruzeiro, Santos e Bahia.

A vitória, construída com gol de Guzzo, fez o time goiano ultrapassar justamente os cariocas, que somam 34 pontos e jogam amanhã contra o Botafogo. Mineiros, paulistas e baianos somam 37 e são os primeiros times fora do Z4.

O futuro do Coritiba, por outro lado, está praticamente decretado. A equipe de Thiago Kosloski estacionou nos 23 pontos e, com apenas seis partidas para disputar, alcança um máximo de 41 pontos — isso se vencer todos os compromissos.

Os times voltam a jogar no meio da semana. O Goiás tem confronto direto contra o Santos na quinta-feira (9), enquanto o Coxa encara, um dia antes, o também desesperado América-MG.

Como ficou a briga pelo Z4?

14° - Bahia: 37 pontos (32 jogos)

15° - Santos: 37 pontos (31 jogos)

16° - Cruzeiro: 37 pontos (31 jogos)

17° - Goiás: 35 pontos (32 jogos)

18 - Vasco: 35 pontos (31 jogos)

19° - Coritiba: 23 pontos (32 jogos)

20° - América-MG: 21 pontos (32 jogos)

FICHA TÉCNICACORITIBA 0X1 GOIÁS

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 5/11/2023

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Nailton Júnior de Souza (CE) e Maurício Coelho da Silva (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões Amarelos: Henrique e Willian Farias (CFC); Morelli, Guilherme Marques e Allano (GOI)

Cartão Vermelho: Thiago Kosloski

Gol: Guzzo, do Goiás, aos 24 minutos do segundo tempo.

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thallison Gabriel, Henrique e Victor Luís; Bruno Gomes (Lucas Barbosa, aos 27'/2ºT), Willian Farias (Sebastian Gómez - Intervalo) e Matheus Bianqui (Diogo Oliveira - Intervalo); Marcelino Moreno, Robson (Andrey, aos 27'/2ºT) e Garcez (Jesé, aos 37'/2ºT) Técnico: Thiago Kosloski

GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Diego, aos 10'/2ºT), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Raphael Guzzo (Sidimar, aos 43'/2ºT) e Guilherme Marques (João Magno, aos 43'/2ºT); Allano, Matheus Babi (Higor Meritão, aos 43'/2ºT) e Anderson Oliveira (William Oliveira, aos 33'/2ºT) Técnico: Armando Evangelista