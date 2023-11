Esporte da Suécia em choque com morte de medalhista mundial aos 21 anos

A comunidade esportiva da Suécia está em choque com a morte da atleta Emilia Brangefalt, aos 21 anos. A jovem, que conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Trail Running em 2022, foi encontrada morta em sua casa na cidade de Estocolmo no dia 13 de novembro.

A Federação Sueca de Atletismo emitiu, nesta quarta-feira, uma nota de pesar pela morte de Emilia Brangefalt, atleta que se suicidou aos 21 anos, após um problema cardíaco que a impediu de treinar nos últimos meses.

"É uma tragédia terrível", disse Kajsa Bergqvist, capitã da Federação Sueca de Atletismo. "Emilia era uma jovem talentosa e promissora, com toda a vida pela frente. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento difícil."

“Tinha um pensamento progressista, era uma jovem adorável e talentosa, com toda a vida pela frente. Da parte da Federação Sueca de Atletismo, envio os meus mais calorosos pensamentos aos entes queridos da Emilia”, completou.

Brangefalt era uma das atletas mais promissoras da Suécia. Ela começou a correr aos 12 anos e rapidamente se destacou nas competições de trail running. Em 2022, ela conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Trail Running, realizado na Itália.

