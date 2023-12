Morre Antonio Juliano, antiga 'estrela' do Napoli e da seleção italiana

O Napoli lamentou nesta quarta-feira a morte de Antonio Juliano, um dos maiores ídolos do clube e da seleção italiana. O ex-jogador faleceu aos 79 anos, após uma breve doença.

Em uma nota oficial nas redes sociais, o Napoli disse que Juliano foi "um dos piores dias da história do clube e dos seus torcedores". "Faleceu Antonio Juliano, que por duas décadas foi do Napoli", escreveu o clube.

"Para quem não o conheceu, vale a pena saber quem ele foi e o que representou para a nossa cidade. Até breve, Totonno", acrescentou o Napoli.

Juliano jogou pelo Napoli por 16 temporadas, entre 1962 e 1978. Ele foi um dos principais jogadores da equipe que conquistou o primeiro scudetto do clube, em 1987.

O ex-jogador também foi um dos destaques da seleção italiana que conquistou o Campeonato Europeu de 1968. Ele foi convocado para 18 jogos pela Azzurra.

Juliano era considerado um dos maiores jogadores da história do Napoli. Ele foi um ídolo da torcida e sempre será lembrado como um dos maiores símbolos do clube.

È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”.

Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città.…