Real Madrid arrasa na Champions e Ancelotti entra para a história

O Real Madrid é a única equipe que, até o momento, conseguiu terminar a fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada atual com um pleno de vitórias. Essa conquista levou o técnico Carlo Ancelotti a estabelecer uma nova marca de destaque no clube.

A vitória obtida na Alemanha, sobre o Union Berlim por 2 a 3, ajudou o Sporting de Braga a se classificar para a Liga Europa. Com esse resultado, o treinador italiano se tornou o que mais venceu pelo Real Madrid na competição, com 42 triunfos, superando o recorde de Miguel Muñoz, que tinha 41.

Em 56 jogos, o experiente treinador tem uma taxa de sucesso de 75%, com cinco empates e nove derrotas.

Vale lembrar que Carlo Ancelotti já conquistou quatro Champions na carreira, sendo as duas últimas pelo Real Madrid. A primeira foi na primeira passagem pela capital espanhola, em 2013/14, com Cristiano Ronaldo no elenco. A segunda foi mais recente, em 2021/22.

¡@MrAncelotti ya es el entrenador Madridista con más victorias en la Copa de Europa!#RealFootball pic.twitter.com/q4JOtgtrIv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 13, 2023

